تونس تنهي التعاقد مع المدرب الفرنسي آلان جيريس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، إنهاء التعاقد بالتراضي مع مدرب المنتخب الأول الفرنسي آلان جيريس.



وقال الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنه تم فسخ عقد مُدرب المنتخب التونسي لكرة القدم آلان جيريس بالتراضي، دون تقديم المزيد من التفاصيل.



وتعاقد الاتحاد التونسي لكرة القدم مع جيريس في 13 ديسمبر الماضي لتدريب المنتخب الأول لمدة سنة ونصف قابلة للتجديد.



غير أن أداء المنتخب لم يرتق إلى مستوى التطلعات رغم بلوغ المربع الذهبي والحصول على المركز الرابع في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر قبل أسابيع.



وتأتي هذه الخطوة فيما يستعد المنتخب التونسي لخوض مباراتين وديتين الأولى أمام موريتانيا في السادس من سبتمبر المقبل والثانية أمام كوت ديفوار في العاشر من الشهر نفسه.