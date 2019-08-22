إحالة عاطلين لانتحالهم صفة رجال شرطة للمحاكمة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحاله عاطلين، لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة للنصب والاحتيال على المواطنين بالطريق العام، للمحاكمة الجنائية العاجلة.



يشار إلى أنه أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بقسم شرطة الشروق استغاث بهم عامل، 32 عاما، وقرر بأنه حال سيره بدائرة القسم، استوقفه شخصان عقب إيهامه بأنهما من رجال الشرطة، واستوليا منه على حافظة نقوده وهاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.



وعلى الفور تم تتبع خط سير هروب المتهمين وأمكن ضبطهما، وتبين أنهما عاطلان وضبط بحوزتهما كافة المسروقات، وسلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.