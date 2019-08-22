فيس بوك تغلق 216 حسابًا لأفراد يحثون على العنف في ميانمار

قالت شركة فيس بوك اليوم الخميس، إنها أغلقت 216 صفحة من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لجماعات وأفراد في ميانمار، بعضها مرتبط بالجيش، حيث تعمل هذه الحسابات على إثارة العنف، والحث عليه.



فقد أغلقت الشركة 89 حساب فيسبوك، و107 صفحات، و15 مجموعة، وخمسة حسابات في Instagram، بعضها يحتوي على مئات الآلاف من المتابعين.



سبق أن ألغت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مئات القصص المكتوبة عبر التطبيق، فقد ألغت قصة لقائد جيش ميانمار، وذلك بعد انتقادات بفشلها في عدم الغاء خطاب للكراهية وسط أعمال عنف ضد مسلمي الروهنجيا في البلاد.



كما قالت الفيس بوك، إن الأشخاص وراء حسابات ميانمار المحذوفة كانوا ينشرون أخبارا ومحتوى ترفيهي ومواضيع وطنية ومحلية، بما في ذلك الجريمة والعلاقات العرقية والمشاهير والجيش.