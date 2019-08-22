ضبط مخزن بداخله أدوية مهربة جمركيا بالمعادى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخزن بحوزته أدوية مهربة جمركيا فى المعادى، وحرر محضر بالواقعة.



وتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، بالاشتراك مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط "محمود. ع.أ" 35 سنة مسئول عن مخزن أدوية بدائرة قسم شرطة المعادي، لإدارته المخزن بدون ترخيص وتجميع كميات كبيرة من الأدوية، والمنشطات المهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة، والمحظور تداولها بالبلاد بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبتفتيش المخزن عثر بداخله على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد.



وعثر بداخل المخزن على 11،096 قرص وكبسولة دوائية مختلفة الأنواع، و115 أمبول، 4 زجاجات دواء لعلاج إلتهابات الأعصاب والتخسيس.



وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.