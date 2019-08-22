تجديد حبس خادمة وصديقها لسرقتهم الشقق بالتجمع

أمر قاضى معارضات القاهرة الجديدة، بتجديد حبس خادمة وعامل كونت مع صديقها تشكيلا عصابيا لسرقة مصوغات ذهبية من شقة مخدومتها بالتجمع الأول، وذلك ١٥ أيام على ذمة التحقيقات.



وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من شقة مخدومتها بمنطقة التجمع الأول.



وورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول من س ح تفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية تقدر بـ40 ألف جنيه من داخل شقتها بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة تبين بأن خادمتها نهال م، وراء ارتكاب واقعة السرقة وبسؤالها اعترفت بسرقتها للمصوغات الذهبية بالاشتراك مع آخر "م ع" جار ضبطه وأرشدت عن مكان المسروقات وبسؤال مقدمة البلاغ تعرفت على المسروقات واتهمتها بالسرقة.



وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.