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عالم

بوتين: مهتمون باستعادة العلاقات مع أوروبا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:40 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو بهلسنكي، إن موسكو مستعدة لاستعادة علاقاتها ببروكسل.

ونوه بوتين بدور فنلندا في إعادة روسيا للمجلس الأوروبي، مؤكدا أنه في حالة حرمان بلاده من صوتها داخل مجلس أوروبا، فلن يتمكن المتظاهرون الذين خرجوا إلى شوارع موسكو من إيصال صوتهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفي سياق آخر، شكر الرئيس الروسي فنلندا على "موقفها البراغماتي" إزاء أكبر المشاريع وأكثرها جدلية في أوروبا، مشروع "السيل الشمالي – 2" لنقل الغاز، مؤكدا الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بمد جزئه في المنطقة التجارية الفنلندية الخاصة.

وفي حديثة عن واقعة "سيفيرودفينسك"، أكد بوتين أن هذه "المأساة" والاختبارات المشابهة، تحصل على وقع اختبارات صاروخية تجريها واشنطن.
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