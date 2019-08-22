الصين تؤكد مواصلة جهود مكافحة الفقر في التبت

أكد وانغ يانغ، كبير المستشارين السياسيين الصينيين، على ضرورة بذل الجهود لتنتصر منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي البلاد في المعركة ضد الفقر.



وأشار وانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، خلال جولة تفقدية للمنطقة ما بين يومي الاثنين والأربعاء، أشار إلى التقدم المحلوظ الذي أحرزته منطقة التبت في حملة مكافحة الفقر، مؤكدًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الإنجازات.



وشدد وانغ على أنه ومع ضمان الغذاء والملبس للعامة، يتوجب أيضًا بذل جهود لضمان تغطية المنطقة بالتعليم الإلزامي، والرعاية الطبية الأساسية والمساكن الآمنة، إلى جانب تركيز السلطات على تعزيز نتائج التخفيف من حدة الفقر، وبذل الجهود لتجنيب العامة العودة إلى الفقر بعد انتشالهم منه.