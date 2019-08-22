كوريا الجنوبية تعلن البدء فى تطبيق رفع أسعار البنزين

من المقرر ارتفاع سعر لتر البنزين بنحو 58 وون وسعر لتر الديزل بنحو 41 وون ابتداءًا من الأول من سبتمبر.



وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الخميس أنها لن تمدد إجراء الخفض المؤقت لضرائب الوقود والمقرر انتهاؤه في يوم 31 أغسطس الجاري.



كانت الحكومة قد قررت خفض ضرائب الوقود بنسبة 15% لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوم 6 نوفمبر من العام الماضي من أجل انعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المعيشي. وثم مددت إجراء الخفض حتى يوم 31 أغسطس إلا أنها قللت معدل الخفض إلى 7%.



وجاء قرار الحكومة بعدم تمديد الإجراء وسط تزايد القلق من التراجع الحاد للإيرادات الضريبية في هذا العام، واستقرار أسعار النفط العالمية.



بلغت الإيرادات الضريبية في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام 156.2 تريليون وون بتراجع قدره تريليون وون عن نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت إيرادات ضرائب النقل والطاقة والبيئة بمقدار 300 مليار وون بسبب إجراء خفض ضرائب الوقود.