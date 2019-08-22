تقرير: التعريفات الجمركية لترامب تلحق الضرر بدخل العائلة الأمريكية

جاء في تقرير صدر عن مكتب الميزانية غير الحزبي بالكونغرس الأمريكي أن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب وسط خلافاتها التجارية المستمرة مع العديد من دول العالم، ستقلل دخل العائلة الأمريكية العادية بـ580 دولارا أمريكيا بحلول عام 2020.



وتوقع التقرير أنه بحلول 2020، ستتسبب التغيرات في السياسات التجارية الأمريكية والخارجية منذ يناير 2018، بخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للولايات المتحدة، بنحو 0.3%، وستسهم التعريفات الجمركية التي فرضت كجزء من هذه السياسات التجارية، بخفض الدخل الحقيقي للعائلة الأمريكية العادية بنحو 0.4%.



وتوقع المكتب أيضا أن التعريفات الجمركية، التي لا تشمل تلك الـ10% على ما قيمته 300 مليار دولار على السلع الصينية والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر وديسمبر، ستقلل الصادرات الحقيقية من الولايات المتحدة بـ1.7% بحلول 2020، وحدوث انخفاض في واردات الولايات المتحدة بـ2.6%.