النقد الدولى: الرسوم الجمركية على الصين يتحملها المواطن الأمريكى

حذر صندوق النقد الدولي من أن المستوردين والمستهلكين بالولايات المتحدة هم مَن يدفعون ثمن التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على السلع الصينية، ولن تسهم هذه التعريفات بمعالجة خلل الميزان التجاري بين الاقتصادين.



وفي نشرة على الموقع الإلكتروني للصندوق، بعنوان "ضرورة ترويض الضجة حول العملة"، كتبها سوية كل من غوستافو ادلر، ولويس تسوبيدو وغيتا غوبيناث، تم التأكيد على أن فرض التعريفات الجمركية سياسة غير مثمرة لمعالجة التقييم المفرط للعملة، لأن "التعريفات الجمركية ومعدلات الصرف، تعملان بشكل مختلف".



ويعمل غوستافو ادلر حاليا نائب رئيس قسم بمركز بحوث صندوق النقد الدولي، في حين يعمل لويس تسوبيدو كرئيس لقسم الاقتصاد المفتوح بالمركز، ويعمل غيتا غوبيناث كبير اقتصاديي الصندوق.



وقالوا في نشرتهم "إن الرسوم الجمركية بـ10% لا تعني بالضرورة خفضا مقابلا لـ10% من معدل صرف عملة ذات تقييم مفرط".