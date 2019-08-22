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عالم

أمين عام الأمم المتحدة يزور اليابان الأسبوع المقبل

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:40 ص
ستيفان دوجاريك المتحدث
ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة
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صرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيزور اليابان الأسبوع المقبل لحضور مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" ولقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ومسؤولين أخرين.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس أنه من المقرر أن يشارك جوتيريش عقب وصوله إلى العاصمة اليابانية الثلاثاء المقبل في مؤتمر طوكيو الدولي السابع حول التنمية الأفريقية في يوكوهاما، جنوب غرب العاصمة.

وقال دوجاريك إنه من المتوقع أن يجرى الأمين العام للأمم المتحدة محادثات مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو خلال هذه الزيارة.

وتعد زيارة اليابان جزءًا من جولة يبدأها جوتيريش غدا الجمعة، إذ يتوجه أولا إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع ويواصل جولته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل عودته إلى نيويورك في 3 سبتمبر المقبل.
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