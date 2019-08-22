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عالم

رائدا فضاء من ناسا ينجزان مهمة سير فى الفضاء استغرقت 6 ساعات ونصف

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:40 ص
مركبة فضائية
مركبة فضائية
وكالات
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أنجز رائدا فضاء أمريكيان المهمة الخامسة للسير في الفضاء هذا العام خارج محطة الفضاء الدولية، حيث قام بتركيب "ساحة انتظار" للمركبات الفضائية المأهولة التجارية المستقبلية.

فقد اختتم نيك هيغ وأندرو مورغان عملية السير في الفضاء في الساعة الـ02:59 من بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والتي استغرقت حوالي ست ساعات و32 دقيقة، وفقا لما ذكرته وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

ونجحا في تركيب المحول الثاني من محولي رسو دوليين اثنين سيتم استخدامهما في عمليات الوصول المستقبلية للمركبة الفضائية (سي أس تي - 100 ستارلاينر) التابعة لبوينغ والمركبة الفضائية المأهولة التجارية (كرو دراغون) التابعة لسبيس إكس.

وسوف تستأنف المركبتان الفضائيتان عمليات الإطلاق التي تقل رواد فضاء أمريكيين من الأراضي الأمريكية على متن صواريخ أمريكية. وسوف يطير أول روائد فضاء من الطاقم التجاري في أواخر هذا العام أو في وقت ما من عام 2020.
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