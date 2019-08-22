إطلاق مركبة "سويوز" الروسية حاملة أول روبوت شبيه بالإنسان إلى الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس" إطلاق صاروخ "سويوز – 2،1 آ" اليوم الخميس من المنصة الـ31 في قاعدة "بايكونور" بكازاخستان حاملا مركبة "سويوز –إم إس – 14" التي تقل بدورها الروبوت" فيودور" (FEDOR).



وقالت "روسكوسموس" في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "تقرر اليوم إطلاق مركبة "سويوز – 2،1 آ" الساعة 06:38 بتوقيت موسكو".



وسيقوم الروبوت الذي يشبه الإنسان، خلال الرحلة، بالتعليق على ما يحدث من حوله، بالإضافة إلى العديد من المهام على محطة الفضاء الدولية تحت إشراف رائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف، وسيكون قادرا على التحدث مع الطاقم.



قال المدير التنفيذي للبرامج والعلوم الواعدة لوكالة "روس كوسموس" الحكومية ألكسندر بلوشينكو: لقد تم تغيير قاعدة المكونات الإلكترونية، ومواد العناصر البلاستيكية ونظام التحكم في الإصدار الجديد للروبوت. وجميع التغييرات ترتبط ارتباطا وثيقا بالمتطلبات العالية للمعدات المستخدمة في صناعة الصواريخ والفضاء.



كما سيتواصل الروبوت مع رواد الفضاء وسيكون قادرا على التحدث حول أي موضوع. بالإضافة إلى ذلك، سوف يعلق على حالة الرحلة لمركبة "سويوز".



ولن يظل الروبوت "فيدور" الروسي على محطة الفضاء الدولية لفترة طويلة، إذ من المقرر أن تعود المركبة إلى الأرض في غضون 17 يوما. وبعد إجراء تجارب على الروبوت داخل المحطة، سيعاد إلى الأرض في 7 سبتمبر لإجراء مزيد من التعديلات عليه.



يذكر أن "فيدور" هو أول روبوت بشري روسي، صممته مؤسسة الأبحاث المتقدمة بالتعاون مع جمعية البحث والإنتاج التكنلوجي "أندرويد تيخنيكا" بطلب من وزارة الطوارئ كروبوت منقذ.