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اقتصاد

طريقة جديدة لاستخراج النفط من آبار نضبت

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:34 ص
طريقة جديدة لاستخراج
طريقة جديدة لاستخراج النفط من آبار نضبت
وكالات
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ابتكر علماء جامعة تيومين الروسية طريقة جديدة لاستخراج النفط من الآبار التي نضبت، باستخدام محلول دقائق نانو مادة الغرافين المسطح، الذي يدفع السائل في الحد الفاصل بين النفط والماء.

تفيد مجلة "Journal of Physics: Conference Series التي نشرت نتائج هذه الدراسة، بأن معظم الحقول النفطية على وشك النضوب، ولأجل استخراج ما يمكن منها تستخدم الآن طرق فيزيائية-كيميائية مع محاليل المستحلبات الدقيقة، التي تسمح حاليا بفصل النفط عن الماء بفضل ثقلها ولزوجتها. المستحلبات الدقيقة أثقل من النفط ولا تمتزج به وعند ضخها في البئر تدفع النفط إلى الأعلى، بيد أنها حساسة للحرارة وصلابة الترسبات، ما يجعلها تفقد خصائصها المخبرية المثالية.

ويقول يوري باخاروكوف، من قسم الفيزياء التطبيقية والتقنية بجامعة تيومين، "هدف دراستنا، هو تشكيل منطقة انتقالية عند الحدود الفاصلة "نفط-ماء" ذات توتر سطحي منخفض، ليست مستحلبات دقيقة، ولكنها أقل حساسية من درجات الحرارة وصلابة الترسبات. ولذا اخترنا محلولا مائيا أساسه دقائق الغرافين المسطحة".

ووفقا له، فالتوتر السطحي المنخفض عند الحد الفاصل بين النفط والماء، له علاقة بنشوء حاجز على شكل طبقة بلورات سائلة من الجزيئات الكبيرة، التي يمكن أن تشكلها دقائق نانو الغرافين المسطحة.

وأشار باخاركوف، إلى أن الاختبارات التي أجريت في هذا المجال أظهرت انخفاض اللزوجة بنسبة 0.7% ما ساعد على رفع مستوى ثبات الإنتاج.

ووفقا لرأي العلماء، تعدنا هذه النتائج بتكنولوجيا جديدة باستخدام محلول "غرافيني" لاستخراج كمية أكبر من النفط من الآبار. ما يفتح بابا واسعا لدراسات علمية جديدة في هذا المجال.
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