رئيسة وزراء الدنمارك ترفض الدخول فى حرب كلمات مع ترامب

عقدت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن مؤتمرا صحفيا هنا بعد ظهر الخميس لتناول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيارته للدنمارك.



وخلال المؤتمر الصحفي القصير، أعربت فريدريكسن عن "أسفها واندهاشها" لقرار الرئيس الأمريكي، ولكنها أقرت بأنها غير راضية عنه.



وقالت رئيسة الوزراء "بالطبع، أشعر بالانزعاج والدهشة إزاء إلغاء الرئيس الأمريكي زيارة الدولة"، مضيفة "شأني شأن كثيرين آخرين، كنت أتطلع إلى الزيارة وكنا نقوم بعملية التحضير والإعداد لها".



وأوضحت فريدريكسن أن الإلغاء في رأيها لم يغير العلاقات الجيدة التي تربط بين الدنمارك والولايات المتحدة.



وأكدت مجددا رغبة الدنمارك في الحفاظ على التعاون القوي بين بلادها والولايات المتحدة، والذي قالت إنه "سليم ولم يتأثر على الإطلاق".



كما أشارت فريدريكسن إلى أنها ناقشت رغبة ترامب في شراء جزيرة غرينلاند مع كيم كيلسن رئيس حكومة غرينلاند.



وقالت "لقد ناقشنا مسألة بيع جرينلاند، وقوبلت بالرفض من جانب رئيس حكومة الجزيرة كيم كيلسن. وأنا أتفق مع ذلك".



وفي وقت سابق من الأربعاء، ذكر ترامب أن وصف فريدريكسن لفكرة بيع جزيرة غرينلاند بـ"السخيفة"، لم يكن ملائما أو لطيفا.



وردت رئيسة الوزراء الدنماركية بعدها بساعة.



وقالت لقناة "أفسين" التليفزيونية الدنماركية "لا أعتقد أن ردي كان غير ملائم أو قاسيا. أعتقد أننا أجبنا بشكل جيد للغاية من الجانب الدنماركي".



وأضافت "عندما تكونون حلفاء مقربين، لا مفر من وجود مجال للخلافات على طويل الطريق". وقالت "آمل أن نتمكن قريبا من إيقاف الجدال حتى نتمكن من التركيز على ما هو مهم".



ربما تكون رئيسة وزراء الدنمارك قد سعت إلى وضع حد للتراشق عندما قالت لقناة "تي في 2" الإخبارية الدنماركية "لن أدخل في حرب كلمات - ليس مع الرئيس الأمريكي، فقد قال كيم كيلسن بوضوح شديد إن غرينلاند ليست للبيع، وأنا أؤيد ذلك".