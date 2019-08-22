جيريس وتونس.. رحيل "القائد الثالث عشر"

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان الخميس إنه انفصل بالتراضي عن المدرب الفرنسي آلان جيريس بعد نحو تسعة أشهر في منصبه، رغم أنه قاد المنتخب إلى الدور قبل النهائي في كأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ 15 عاما.



ويعني رحيل آلان جيريس أن 13 من إجمالي 24 مدربا تركوا مناصبهم بعد كأس الأمم التي اختتمت الشهر الماضي في القاهرة.



وتولى جيريس (67 عاما) المهمة في 13 ديسمبر الماضي بعقد يمتد لعام ونصف، وكان مكلفا ببلوغ المربع الذهبي في كأس الأمم على الأقل.



وبالفعل قاد منتخب تونس لتحقيق هذا الهدف في يوليو الماضي لأول مرة منذ تتويجها باللقب على أرضها في 2004، وحققت تونس لاحقا المركز الرابع، لكن الأداء لم يكن مقنعا لكثير من المتابعين بعد تحقيق فوز واحد في البطولة دون اللجوء لركلات الترجيح.



وتعرض جيريس وفريقه لانتقادات خلال مشوار البطولة بسبب الأداء والنتائج المحبطة، خلال ثلاثة تعادلات مع مالي وأنغولا وموريتانيا بدور المجموعات، وتأهل بصعوبة إلى أدوار خروج المغلوب.



وفي دور 16 فازت تونس بركلات الترجيح على منتخب غانا، قبل أن تهزم مدغشقر 3-صفر في دور الثمانية، لتصعد لمواجهة السنغال في قبل النهائي، وخسرت 1-صفر بعد وقت إضافي.



واكتفت تونس بالمركز الرابع بعد الخسارة 1-صفر أمام نيجيريا.



وهذه خامس تجربة للاعب فرنسا السابق في تدريب منتخبات بكأس الأمم، عقب قيادة الغابون في نسخة 2010 ومالي (2012) والسنغال (2015)، وقد عاد لتدريب مالي مجددا قبل عامين.



وعلى مستوى الأندية درب في المغرب بعد فترتين مع تولوز، وفترة قصيرة مع باريس سان جرمان.



وتستعد تونس لافتتاح مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021، إذ تنافس في المجموعة العاشرة مع ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.



وستخوض تونس مباراتين وديتين ضد موريتانيا وكوت ديفوار الشهر المقبل.