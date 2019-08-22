بكين تؤكد تسجيل حالة إصابة بإنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 6"

أكد مركز بلدية بكين لمراقبة الأوبئة والوقاية منها يوم الخميس، تسجيل حالة إصابة بشرية بفيروس (إتش 5 إن 6) المسبب لإنفلونزا الطيور.



وأضاف المركز أن رجلًا يبلغ من العمر 59 عامًا جاء إلى بكين قبل ثلاثة أشهر كان على اتصال بذبح الدواجن والتعامل معها، وأنه طور لاحقًا أعراضا مرضية متعلقة في 6 أغسطس الجاري.



وتم تأكيد الإصابة بالحالة المرضية المذكورة في 17 أغسطس الجاري.



ونفذت حكومة بلدية بكين تدابير استجابة تتناسب والمتطلبات المتعلقة للوقاية والسيطرة على الوضع.



ويعتبر فيروس (إتش 5 إن 6) أحد أكثر السلالات المسببة للإنفلونزا، حيث تتم الإصابة به نتيجة الاتصال بحياة الدواجن.



وحتى الآن؛ لم يتم تسجيل حالة انتقال للعدوى بين إنسان وآخر، إلا أن سلطات المراقبة المختصة تحث العامة دائمًا على تجنب التعرض والاتصال بحياة الدواجن، واتخاذ تدابير حماية شخصية فيما لو تعرضوا لذلك.