روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث الخطط الصاروخية الأمريكية

طلبت روسيا والصين من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد جلسة يوم الخميس لبحث تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن خططهم لتطوير ونشر صواريخ متوسطة المدى وفقا لما جاء في الطلب الذي اطلعت عليه رويترز.



وتريد موسكو وبكين عقد جلسة للمجلس المؤلف من 15 عضوا تحت بند‭‭‭ ‬‬‬جدول الأعمال ”تهديدات للسلام والأمن الدوليين“ وطلبتا من مسؤولة شؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إطلاع المجلس على الأمر.



كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد قالت يوم الثلاثاء إنها اختبرت صاروخ كروز تقليديا وإنه نجح في إصابة هدفه بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر، في أول تجربة من نوعها بعدما انسحبت الولايات المتحدة هذا الشهر من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي أبرمت خلال فترة الحرب الباردة.