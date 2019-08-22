جيجز: على الحكام حماية اللاعبين أمثال جيمس

دافع ريان جيجز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، عن دانيال جيمس، لاعب الشياطين الحمر الجديد، مشيرًا إلى أنه ليس مخادعًا ويجب أن يحميه حكام الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتلقى جيمس صاحب الـ21 عامًا، بطاقة صفراء من قبل الحكم جوناثان موس بعد مشاجرة مع جواو موتينيو، لاعب ولفرهامبتون بسبب ادعاء تعرضه للإعاقة، مما دفع مشجعي الذئاب بمهاجمته.



وقال جيجز، في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن حكام الدوري الممتاز مطالبون بحماية اللاعبين مثل جيمس، الذي كان هدفًا دائمًا للمدافعين في فريقه السابق سوانسي سيتي، قبل انتقاله في الميركاتو الصيفي إلى "أولد ترافورد" مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.



وأوضح: «في بعض الأحيان عندما يتعرض جيمس للسقوط يبدو وكأنه يدعي تعرضه للإعاقة، بسبب السرعة التي يمر بها بالكرة».



وخرج جيمس، من مقاعد البدلاء ليسجل في أول مباراة له مع يونايتد في الفوز 4-0 أمام تشيلسي، ثم بدأ أساسيا في مباراة الإثنين الماضي أمام ولفرهامبتون.