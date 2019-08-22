باريس يرد على عرض ريال مدريد لضم نيمار

رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على عرض نظيره الاسباني ريال مدريد للحصول على توقيع لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النادي الملكي تقدم بعرض للحصول على خدمات نيمار مقابل 100 مليون يورو بجانب الحصول على توقيع ثلاثي ريال مدريد.



وكان الريال مستعدا للتنازل عن خدمات الثلاثي كيلور نافاس، خاميس رودريجيز وجاريث بيل كجزء من صفقة نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأشارت ليكيب إلى أن النادي الفرنسي رفع راية الرفض وقال لا لعرض ريال مدريد ليستمر مسلسل نيمار المكسيكي في الصيف الجاري.



ويرغب نيمار في مفارقة باريس والعودة من جديد لليجا من بوابة برشلونة أو ريال مدريد.