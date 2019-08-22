كلوب: كوتينيو قادر على صنع الفارق مع بايرن ميونخ

تغنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بلاعبه السابق البرازيلي فيليبي كوتينيو، المعار حديثا إلى بايرن ميونيخ الألماني، قادما من برشلونة.



وأكد كلوب في تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية، أن كوتينيو قادر على تقديم مستويات كبيرة مع بايرن ميونيخ، وأنه على يقين بأنهم تعاقدوا مع لاعب مميز للغاية يمكنه التحكم في طريقة لعب الفريق.



وواصل: «كوتينيو يتميز بالسرعة والاختراق في المساحات، وحينما كنت مدربه في ليفربول شارك معي في مركز صانع الألعاب مرات نادرة، رغم أنه مركزه المفضل، فهو يجيد اللعب أيضا كجناح أيسر أو محور.



واستمر في مدحه: «يملك كوتينيو رؤية جيدة للغاية داخل الملعب ويتخذ قرارات رائعة بالتصويب من أماكن مختلفة، فما يقدمه داخل الملعب من اختراقات وصناعة خطورة على المنافسين لم أراه منذ النجم الإيطالي أليساندرو دل بييرو، أسطورة يوفنتوس».



واختتم مدرب الريد: «بالطبع هو لاعب من طراز فريد، وأعتقد أن بايرن بحاجة إليه، لكنه يحتاج لمعاملة جيدة لاظهار كل ما يملكه من إمكانيات مميزة».