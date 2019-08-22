مفاجأة.. النيابة ترفض التنازل عن محضر التعدى على شاب "معاق" بالشرقية

رفضت النيابة العامة تنازل أسرة الشاب المريض ذهنيًا بالشرقية والمعتدى عليه من قبل مجموعة من المتهمين.



وعرضت الإعلامية جيهان لبيب، خلال برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مقطع فيديو، لـ مجموعة شباب يعذبون شاب معاق من الشرقية، كما عرضت مقطع آخر للشباب يحاولون فيه إقناع الضحية بأنه كان "هزار"؛ للتنازل عن المحضر.



وقالت إن الواقعة شهدت تطورات جديدة، حيث قامت أسرة الشاب المعاق بالتنازل عن المحضر بعد ضغوط من الطرف الآخر، لكن النيابة رفضت وما زالت تحقق فى الواقعة، والمتهمين فى الحجز حتى انتهاء التحريات.



وفى وقت سابق، كشفت الداخلية أنه في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شاب (من ذوى الإعاقة) بالضرب داخل محل حلاقة.



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى تمكن من تحديد شخصية المجنى عليه ومرتكبى الواقعة.. وتوصلت الجهود إلى قيام ( مالك محل حلاقة، عاملين، حلاق، ميكانيكى - جميعهم مقيمين بناحية كفر إبراش دائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية) بالتعدى بالضرب على المجنى عليه (عامل بمقهى - سن 17 - مقيم بذات الناحية) داخل المحل الخاص بالأو،ل وتصوير الواقعة بمعرفة (كهربائى)، ونشر الفيديو المُشار إليه على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك).



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتعدى على المذكور لاتهام الأول ( مالك محل الحلاقة ) له بسرقة سماعات مركبة توك توك خاص به.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.