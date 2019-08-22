عرض ريال مدريد الخيالى لا يكفى لضم نيمار

لم ينجح مسئولو ريال مدريد الإسباني حتى الآن في إقناع باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتخلي عن خدمات لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف.



وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن ريال مدريد قدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار، يشمل انتقال الثلاثي كيلور نافاس وجاريث بيل وخاميس رودريجيز، بالإضافة إلى 100 مليون يورو، إلا أنه لم يلق قبول الباريسيين.



وذكرت أن عرض ريال مدريد تم تقديمه منذ عدة أيام، لكنه لم ينجح في إقناع الفريق الفرنسي ببيع نيمار.



وأوضح نيمار منذ عدة أيام، أنه ليس لديه نية للعب مع سان جيرمان مجددًا، لكنه يعلم أنه لا يستطيع إجبار النادي على ذلك، لأنه قد يُعاقب بشدة.



وأفادت تقارير صحفية إيطالية مؤخرًا، إلى وجود اهتمام كبير من يوفنتوس للظفر بخدمات نيمار لتدعيم الخط الهجومي، ليدخل في منافسة شرسة مع ريال مدريد وبرشلونة.