صحيفة: البرازيل تعتزم خصخصة "بتروبراس" قبل 2022

ذكرت صحيفة فالو إيكونوميكو البرازيلية، الأربعاء، أن الفريق الاقتصادي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يريد خصخصة شركة بتروبراس النفطية التي تملكها الحكومة قبل نهاية فترة رئاسته في 2022.



وحسب رويترز، قفزت أسهم بتروبراس 7.5% بعد التقرير الذي بث على الموقع الإلكتروني للصحيفة قبل أن تقلص مكاسبها، لتنهي جلسة التداول في بورصة ساو باولو مرتفعة 1.43%.



ولم ترد بتروبراس ووزارة الاقتصاد البرازيلية على الفور على طلبات للتعقيب.



وقالت شركة النفط البرازيلية بتروبراس المملوكة للحكومة في بيان، نهاية يونيو الماضي، إنها تخطط لزيادة حجم صادراتها من الخام بأكثر من الثلث في الأعوام المقبلة.



وقال انيليس لارا، رئيس التكرير والغاز بالشركة، إن بتروبراس تخطط لزيادة صادراتها من النفط، من متوسط بلغ 600 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2019 إلى أكثر من 800 ألف برميل يوميا.



وذكرت رويترز، في مايو الماضي، أن بتروبراس تخطط لتخزين بعض نفطها في الصين، ليكون بمقدورها الاستجابة بشكل مرن للطلب من مصافي التكرير المحلية.



وفي إطار ذلك المسعى استأجرت بتروبراس منشآت للتخزين في مدينة كينجداو الساحلية، بطاقة استيعاب تبلغ مليوني برميل من الخام.



وأعلنت "بتروبراس"، في مارس الماضي، عن خطط لخفض تكاليف التشغيل بقيمة 8.1 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.



وقالت إنها تهدف إلى الاقتصاد في الإنفاق، وبشكل أساسي من خلال خفض المصروفات المرتبطة بالموظفين وخفض الإنفاق على الإعلانات والمساحات المكتبية، كما ستطلق الشركة خطة لتسريح العمالة طوعا.



وأشارت الشركة إلى أن الخفض المقترح في تكاليف التشغيل سيقلص المخصصات في خطة أعمال 2019-2023، التي كانت تقدر في الأصل بنحو 122.6 مليار دولار لخطة السنوات الخمس، مؤكدة أنها تخطط لبيع بعض حقول النفط الناضجة في البرازيل.