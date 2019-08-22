صندوق النقد يوصى بإلغاء شرط العمر

أوصى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بإلغاء الحد الأقصى للسن لتولي منصب المدير التنفيذي للصندوق، في خطوة قد تمهد الطريق أمام الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجييفا، التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي لتولي هذا المنصب خلفا لكريستين لاجارد.



وقال الصندوق في بيان الأربعاء، وفقا لرويترز، إن مجلسه التنفيذي المؤلف من 24 عضوا أوصى بأن يحصل هذا التغيير على موافقة من مجلس محافظي الصندوق، الذي يضم ممثلين لجميع الدول الأعضاء وعددها 189 دولة.



ورشحت الحكومات الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر جورجييفا، التي تشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، لشغل منصب مدير صندوق النقد الدولي.



وقال صندوق النقد، حسب وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، إن القواعد الحالية لصندوق النقد الدولي تحظر تعيين مدير جديد يبلغ من العمر 65 عاما أو أكثر، كما تمنع من القيام بهذا الدور بعد بلوغهم سن السبعين.



وكريستالينا جورجييفا، هي سياسية بلغارية ولدت يوم 13 أغسطس 1953، في صوفيا بدولة بلغاريا، وتبلغ من العمر 66 عامًا، وتخرجت في جامعة هارفارد للأعمال، وتحمل شهادة دكتوراه (العلوم الاقتصادية) وماجستير (الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع) من جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي صوفيا.



ووفقا للبيان، سيؤدي إزالة الحد الأقصى للسن لمدير صندوق النقد الدولي إلى جعل القواعد متوافقة مع تلك الخاصة باختيار رئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي.



وذكر بيان صندوق النقد الدولي أن أيا من هذه الوظائف لا يخضع لحد السن.



وتستعد كريستين لاجارد لمغادرة منصبها كمديرة لصندوق النقد في 12 سبتمبر المقبل، ولهذا يرغب الصندوق في اختيار خليفة لاجارد بحلول 4 أكتوبر المقبل.



في هذه الأثناء، يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى حشد الدعم لوزير المالية السابق جورج أوزبورن ليصبح الرئيس القادم لصندوق النقد الدولي، وفقا لشخص مطلع على الأمر.