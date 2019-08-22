الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بآمال تخفيض الفائدة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت الأربعاء، بفضل أرباح إيجابية من شركات التجزئة أشارت إلى قوة في طلب المستهلكين في الولايات المتحدة.



وأحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي أظهر أن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي ناقشوا خفضا أكبر لأسعار الفائدة.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 241.72 نقطة، أو 0.93%، إلى 26204.16 نقطة.



بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 23.92 نقطة، أو 0.82%، ليغلق عند 2924.43 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 71.65 نقطة، أو 0.9%، إلى 8020.21 نقطة.



وأظهرت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، نشرت الأربعاء، أن المجلس يعتزم الإبقاء على مرونة موقفه بشأن التغييرات المستقبلية لأسعار الفائدة، في ظل استمرار الغموض المحيط بتوقيت إزالة المخاطر التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي.



وبحث مجلس الاحتياطي الاتحادي، في اجتماعه نهاية الشهر الماضي، خفضًا أكبر لأسعار الفائدة، لكن مسؤوليه كانوا متحدين في رغبتهم في تفادي إعطاء انطباع بأنهم في مسار نحو المزيد من التخفيضات.