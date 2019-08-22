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محافظات

محافظ الجيزة يقود حملة منتصف الليل بشوارع العمرانية (صور)

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:16 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين
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شنت محافظة الجيزة، منتصف الليل، حملة إشغالات ليلية لرفع مخالفات المقاهي والكافيتريات والمحال بحي العمرانية، وذلك لضبط الشارع بقيادة محافظ الجيزة ورئيس حى العمرانية وعدد من الأجهزة التنفيذية.

ووجه محافظ الجيزة خلال الحملة برفع أى مظاهر للتعدي على حرم الطريق العام وإزالة أى إشغالات للمنشأت التجارية والمحال والمقاهي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على رئيس حى العمرانية بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات في الفترات الليلية، مشددا على عدم السماح لأي منشأة بالتعدي علي الطريق وإعاقة حركة المارة والسيارات.

وشملت الحملات التي تم شنها بحي العمرانية شوارع الهرم وضياء والمطبعة وفيصل وأحمد لطفي السيد من فيصل والعشرين هرم وعبد الناصر من الهرم.

وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وقد شهدت الحملات تواجد ميداني لرئيس حي العمرانية.

وفى سياق آخر، وفي إطار توجيهات محافظ الجيزة قام حي العجوزة بحملة إشغالات مكبرة، حيث تم إزالة تعديات عدد من عربات المأكولات والاستاندات والثلاجات من المحلات والمقاهي والباعة الجائلين والأكشاك بمدينة الإعلام خلف مسرح البالون وشوارع وادي النيل فوق النفق والحجاز وسور نادي الترسانة بشارع ٢٦ يوليو وحسين الجيزاوي وتم إيداع المصادرات بمخازن الحي مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وذلك في تواجد ميداني لرئيس حي العجوزة.
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