اليوم.. على الحجار يحيى حفلًا غنائيًا على مسرح القلعة

يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفلًا غنائيًا، مساء اليوم الخميس، على مسرح محكى قلعة صلاح الدين، وذلك ضمن فاعليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



ومن المقرر أن يقدم "الحجار"، خلال الحفل، باقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، منها: "داري جمالك، لسة الشتا، جوة حضني، عارفة، سمرا وبعيون كحيلة، في هويد الليل، أهو ده اللي صار، مش عابر سبيل، من غير ما تتكلمي"، وغيرها.



وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، كرمت، الأحد الماضي، المطرب علي الحجار خلال حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، بجانب 9 شخصيات أخرى أسهمت في إثراء الفن في مصر والوطن العربي، وهم: "المطرب محمد الحلو، ونادية مصطفى، وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي، والفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا سحر حلمي، والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، وعبده أبوالمجد أحد مؤسسي المهرجان، ومحمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة".



