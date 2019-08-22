تفاصيل زيارة قيادات أسيوط لدير "مريم العذراء" (صور)

زارت القيادات الأمنية والتنفيذية والعسكرية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، دير السيدة مريم العذراء بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط، لتقديم التهنئة لقيادات وشعب الكنيستين الأرثوذوكسية والكاثوليكية بمناسبة ختام الاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضى المصرية، والتي يحتفل بها أقباط مصر كل عام خلال الفترة من 7 أغسطس حتى 21 أغسطس.



جاء ذلك بحضور اللواء أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض مدير فرع جهاز الأمن الوطني، والعقيد أيمن رمضان بهيئة الرقابة الإدارية، والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام، والمقدم سامح كمال بجهاز الأمن الوطني، والمقدم عبدالله غانم نائب المستشار العسكري للمحافظة، واللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والعميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، وبعض أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وقدموا التهنئة للأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، وقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة هذه الاحتفالية، جاء ذلك خلال زيارته لكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة وسط جموع غفيرة من المحتفلين من مختلف محافظات مصر ودول العالم.