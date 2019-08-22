ترامب: أنا أكثر رئيس أمريكى ساعد إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن ما من رئيس أمريكي آخر ساعد إسرائيل بقدر ما فعل هو.



جاء ذلك في معرض رده على سؤال، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عن قوله: "إن اليهود الأمريكيين الذين يصوتون للحزب الديموقراطي هم عديمو الولاء".



وقال ترامب: "أنا مسؤول عن أشياء عظيمة لإسرائيل.. ما من رئيس على الإطلاق قام بأي شيء يقترب مما قمت به لإسرائيل، من مرتفعات الجولان والقدس وإيران وغيرها"، في إشارة إلى اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبسيادة الدولة العبرية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران.



وجدد الرئيس الجمهوري اتهامه لخصومه الديموقراطيين، ولا سيما النائبة الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، بـ"معاداة السامية"، وقال: "إنهم معادون لإسرائيل".



وأضاف: "برأيي، إذا صوتت لديموقراطي فأنت خائن للشعب اليهودي وخائن جدًا لإسرائيل".



واعتبر ترامب أن "الديموقراطيين ابتعدوا عن إسرائيل حقًا، لا أستطيع أن أفهم كيف يمكنهم فعل ذلك".



وكان ترامب، قال أمام الصحفيين في المكتب البيضاوي مساء الثلاثاء الماضي: "أعتقد أن أي يهودي يصوت لديموقراطي، أعتقد أن ذلك يظهر إما افتقادًا كاملًا للمعرفة أو عدم ولاء منقطع النظير".



واعتبر منتقدو هذا التصريح أنه يندرج في إطار صورة نمطية تعتبر اليهود أصحاب "ولاء مزدوج"، وتشكك بانتماء المواطنين اليهود للبلد الذي يعيشون فيه.