فوزى لقجع يتنحى عن رئاسة نهضة بركان

أعلن فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، تنحيه عن رئاسة نهضة نادي بركان رسميًا، مؤكدًا أنه سيظل ضمن داعميه؛ وذلك بسبب انشغالاته العديدة.



وتخلى لقجع، عن منصبه لأحد نوابه السابقين وهو حكيم بن عبد الله، ليعوضه في ولاية مقبلة تستمر 4 سنوات.



وكان لقجع قد أحدث ثورة كبيرة داخل نادي نهضة بركان، بعدما قاده لصعود صاروخي من دوري الهواة للثاني ومنه للدوري الاحترافي، وتحصل على لقب تاريخي الموسم قبل الماضي بكأس العرش أمام الوداد الفاسي، وهو أول ألقابه في مجمل المسابقات.



وحل نهضة بركان، وصيفًا لبطل الكونفيدرالية نادي الزمالك بعد أن خسر في المباراة النهائية بركلات الترجيح، في ثانٍ مشاركة أفريقية له.



وشهدت فترة تولي لقجع دفة قيادة النادي البركاني، صفقة قياسية غير مسبوقة بالمغرب، من خلال بيع هدافه أيوب الكعبي لنادي هيبي فورتين الصيني بنحو 6 ملايين دولار.



ويرأس لقجع اتحاد الكرة المغربي حاليًا، وهو النائب الثاني لأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وله مهام إدارية أخرى عديدة.