صدمة فى الدنمارك بعد إلغاء ترامب زيارته بسبب "جرينلاند"

عبر دنماركيون عن صدمتهم وعدم تصديقهم لإلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى بلدهم بعد رفض فكرته لشراء جزيرة جرينلاند.



وأثار مقترح ترامب في بادئ الأمر شكوكًا وسخرية من الساسة في الدنمارك شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، إذ قال رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن على تويتر: "لا بد وأنها كذبة أبريل، جاءت في غير موعدها تمامًا".



لكن طغى شعور بالحيرة عندما ألغى ترامب زيارته التي كانت مقررة في الثاني والثالث من سبتمبر، ردًا على وصف فريدريكسن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة بأنها "سخيفة".



وقال ترامب، أمس الأربعاء: "إن هذا الوصف لم يكن ملائمًا أو لطيفًا".



وقالت رئيسة الوزراء، إنها تلقت قرار ترامب "بأسف ودهشة" بالنظر إلى علاقات بلادها القوية مع واشنطن، لكنها أكدت مجددًا معارضتها لفكرة بيع جرينلاند.



وذكرت أن رئيس وزراء جرينلاند كيم كيلسن استبعد بيع المنطقة، وقالت: "أتفق معه بكل وضوح".