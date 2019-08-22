عرض فيلم The Perfect Storm بمركز الفنون.. اليوم

تستقبل قاعة العرض الجماعي الأولى بمركز الفنون والوسائط المتعددة (B3)، والتابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس٬ عرض للفيلم الروائي الطويل The Perfect Storm أو العاصفة المثالية٬ للمخرج فولفانج بيترسون، والفيلم من إنتاج عام 2000، وتبلغ مدة عرضه 130 دقيقة.



" العاصفة المثالية" مأخوذ عن كتاب صدر عام 1997 يحمل نفس الاسم من تأليف سيباستيان جونجر، يروي الفيلم قصة السفينة "أندريا جيل" التي تعود إلى الميناء قبل نهاية موسم الصيد بحصيلة مخيبة للآمال، فيحاول كابتن السفينة "بيلي تاين" إقناع طاقم السفينة بالذهاب إلى منطقة صيد لم يعتادوا عليها، يقررون الذهاب وتكون حصيلة الصيد كبيرة، لكن تعطل ماكينة الثلج التي تحفظ الأسماك تدفعهم للعودة قبل فساد الأسماك، وإذا بعاصفة مدمرة فيجدون أنفسهم مسجونين داخلها ومعرضين للموت المحقق خاصةً مع تحطم جهاز الإرسال.