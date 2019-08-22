لشبونة يتمسك ب70مليون يورو للاستغناء عن برونو فيرنانديز

يتمسك نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بالحصول على 70 مليون يورو، نظير التخلي عن خدمات لاعبه الدولي برونو فرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن لشبونة يرغب في الحصول على 70 مليون يورو للموافقة على رحيل فرنانديز، بينما توقف عرض ريال مدريد الإسباني عند 60 مليون يورو.



وارتبط اسم فرنانديز بالانتقال إلى يونايتد وتوتنهام قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بالدوري الإنجليزي يوم 8 أغسطس الجاري.



وجذب فرنانديز أنظار الأندية الأوروبية بعد تألقه مع لشبونة في الموسم المنصرم، إذ سجل 31 هدفًا خلال 50 مباراة في مختلف المسابقات.



وسبق للاعب البرتغالي خوض تجربة في الدوري الإيطالي، حيث لعب لفريقي أودينيزي وسامبدوريا على مدار 4 مواسم، رغم صغر سنه.



ويسعى ريال مدريد لتعزيز خط وسط فريقه بلاعب من العيار الثقيل، بعدما تعثر ضم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ودوني فان دي بيك متوسط ميدان أياكس الهولندي، ما دفع زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، للتحرك من جديد في سوق الانتقالات لإبرام صفقة جديدة.