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رياضة

الرفاع البحرينى يضع قدمًا فى دور الـ32 بالبطولة العربية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:05 ص
جريدة الدستور
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حقق فريق الرفاع البحريني فوزا كبيرا بخماسية دون رد على حساب نظيره هورسيد الصومالي، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسجل كميل الأسود 3 أهداف من خماسية بطل البحرين، بينما تكفل السيد عيسى ومهدي درويش بإكمال خماسية الرفاع.

وسجل اتحاد طنجة هدفين متتاليين في الشوط الأول عبر سفيان الشراف في الدقيقة 26 وبعدها بدقيقتين جعل محمد العمراوي النتيجة 2-0.

وبعد مرور ساعة من البداية أحرز صالح طاهر الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة جزاء.

ورفع الرفاع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 3 نقاط لاتحاد طنجة المغربي المتفوق بفارق الأهداف عن الزوراء العراقي الذي يملك نفس رصيد النقاط، بينما ظل الفريق الصومالي بدون نقاط من مباراتين.

ويحتاج فريق الرفاع للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراته بالجولة الأخيرة مع الزوراء، لضمان العبور إلى الدور التالي في البطولة التي يحمل النجم الساحلي التونسي لقبها.
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