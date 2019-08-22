إنتر ميلان يجبر فيورنتينا على تعطيل انتقال كيزا ليوفنتوس

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات جادة مع الجناح الشاب فريدريكو كيزا لاعب فيورنتينا خلال فترة الاتنتقالات الصيفية، بناء على رغبة ماوريسيو ساري المدير الفني لـ"السيدة العجوز".



ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، كثف يوفنتوس مفاوضاته من أجل التعاقد مع كيزا، وحصل على موافقة فيورنتينا بالتخلي عن خدمات اللاعب الدولي، ولكن رفض إنتر ميلان الاستغناء عن ماتيو بوليتانو لصفوف "الفيولا" قد يعطل إتمام الصفقة.



ويرغب مسؤولو فيورنتينا في توفير البديل المناسب لكيزا، قبل الموافقة على رحيله لصفوف بطل الدوري الإيطالي.



وشارك فريدريكو كيزا صاحب الـ22 عاما مع فيورنتينا خلال 114 مباراة، سجل فيها 23 هدفا وصنع 21 بمختلف المسابقات.



ويملك جناح فيورنتينا الشاب 13 مباراة دولية بقميص المنتخب الإيطالي، سجل خلالها 3 أهداف وأسهم بـ4 تمريرات حاسمة.



يذكر أن فيورنتينا نجح في التعاقد مع لاعبين من أصحاب الخبرات الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهما الغاني كيفين برنس بواتنج لاعب برشلونة الإسباني وميلان الأسبق، قادما من ساسولو، والفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق.