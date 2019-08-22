"إشكالية المتوالية القصصية" ندوة بمعرض دار المعارف

في اطار فعاليات معرض دار المعارف للكتاب بالأسكندرية٬ تعقد في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "إشكالية المتوالية القصصية"٬ تقديم الدراسة للدكتور ثائر العذارى والدكتور أحمد فرح٬ وتدير اللقاء الدكتورة دينا عبد السلام.



وبحسب الناقد "ثائر العذاري" إن (المتوالية القصصية) هو واحد من الأسماء التي يستعملها النقد الغربي للإشارة إلى هذا الجنس الأدبي وهناك أسماء أخرى كثيرة منها حلقة القصة القصيرة٬ وأفضل استعماله لأن كتابا عربا وعراقيين استعملوه لوصف أعمالهم، وعندما يشيع مصطلح ما فلا جدوى من الاعتراض عليه ما دام الاتفاق على دلالته قائما، ولدينا في العربية عشرات المصطلحات الأدبية التي لا تمت دالاتها المعجمية بصلة إلى معناها الاصطلاحي، ولعل المثل الأبرز هنا هو كلمة التداولية التي وضعت مقابل كلمة pragmatic الإنجليزية التي تعني النفعية.

