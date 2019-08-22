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رياضة

برشلونة يسعى لخطف نيمار قبل انتهاء الميركاتو الصيفى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:02 ص
جريدة الدستور
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يستعد نادي برشلونة الإسباني لتقديم عرضه الأخير، من أجل استعادة خدمات اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار أعلن رغبته في الرحيل عن النادي العاصمي خلال الصيف الجاري، واقترن اسمه بالعودة للدوري الإسباني، سواء من بوابة فريقه السابق برشلونة أو غريمه الأزلي ريال مدريد.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا يوم 2 سبتمبر المقبل، ولا يزال أمام برشلونة 10 أيام سيحاول خلالها إنهاء الصفقة المرتقبة.

إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أكدت في تقرير لها أن برشلونة سيقدم عرضا جديدا خلال الأيام المقبلة، قد يكون الأخير والحاسم لصفقة نيمار.

وأكد المصدر أن العرض سيتمثل في استعارة نيمار مع وجود خيار الشراء الإلزامي في نهاية الإعارة، مع رفع العرض المالي عن سابقه.

ووفقا للإذاعة الشهيرة، فإن إدارة برشلونة بعد أن راهنت على الفرنسي أنطوان جريزمان لقيادة هجوم الفريق الموسم المقبل غيرت قناعاتها الآن.

وأضافت أن جريزمان فشل في إثبات قدرته على قيادة هجوم البارسا بمفرده، خلال المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني التي خسرها الفريق بهدف دون رد أمام أتلتيك بلباو.

وكانت المباراة شهدت إصابة الاوروجواياني لويس سواريز، فضلا عن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق بسبب الإصابة، ليظهر هجوم البارسا عاجزا عن هز شباك منافسه.

العوامل المذكورة أجبرت إدارة برشلونة على رفع عرضها المالي، من أجل إنهاء الصفقة والتعاقد مع النجم البرازيلي خلال أسرع وقت ممكن.

ودخل نيمار في حالة تمرد من أجل الرحيل عن سان جيرمان، وهو ما تمثل في غيابه عن جميع المباريات الإعدادية للموسم الجديد، فضلًا عن مباراة السوبر الفرنسي وأولى لقاءين بالدوري المحلي.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 عامًا شارك مع سان جيرمان في 58 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 29، وتوج معه بـ5 ألقاب محلية أبرزها الدوري الفرنسي مرتين.
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