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الثقافة

بدائل للنشر تحتفى بكتابها بمعرض الساقية للكتاب

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:56 ص
بدائل للنشر تحتفى
بدائل للنشر تحتفى بكتابها بمعرض الساقية للكتاب
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات معرض الساقية للكتاب٬ يقام في الخامسة من بعد عصر اليوم الخميس٬ بقاعة النهر التابعة لساقية الصاوي بالزمالك٬ بالتعاون مع دار بدائل للنشر والتوزيع٬ حفل توقيع لأربعة أعمال من إصدارات الدار وهي: كتاب "نجوم ماسبيرو يتحدثون" من تأليف سها سعيد٬ ويضم الكتاب عدد من اللقاءات مع كبار مذيعي ماسبيرو من الجيل الأول والثاني والثالث منهم: كاميليا الشنواني وعفاف الهلاوي وعفاف عبد الرازق وملك إسماعيل، ومن المخرجين كل من شويكار خليفة وعلوية زكي وشيرويت شافعي ومحيي جلال، والإعلامى حسن حامد والإذاعية الكبيرة سميحة دحروج والمخرج يسري غرابة والإعلامي د. إبراهيم الكرداني.

المجموعة القصصية "وجه آخر للصلصال" للكاتبة عبير الحلوجي٬ ومن أجوائها: أمام الحاجز الزجاجي وقفت صامته، عيناها لا تفارقان مؤشرات شاشة الأجهزة المتصلة بجسده. يجتاحها خليط من المشاعر والأحاسيس المتضاربة، تتصارع داخلها بضراوة. أرقام الشاشة ترفعها لأبعد سماء ثم تطرحها أرضًا بين لحظة وأخرى.

رواية "شيئ مني" للكاتبة مريم هروموش. وتدور أحداثها حول حادث مروع ينجو منه شاب، يتم نقله وهو في حالة غيبوبة إلى المستشفى ليفيق بعدها وقد فقد ذاكرته على حلم غريب ظل يراوده وأصبح يطارده حتى في يقظته، حتى إنه لم يعد يميز الواقع من الخيال.

رواية "الشيخ مينا" للكاتب تامر صفر. ومما جاء فيها: "كم هو صعب أن تعيش حياتك في صراع دائم دفاعا عن مبدأ أو فكرة٬ إن أمرا كهذا يتطلب منك التحلي بالكثير من الإيمان٬ بذاتك وقدراتك حد أن تكون مستعدا لخوض معارك فكرية تدفعك للاصطدام بآراء غير آرائك وأفكار غير أفكارك٬ سيتحتم عليك ألا تسرف في السعادة حين يثني عليك أحدهم".
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