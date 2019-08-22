إيكاردى يرفض الانتقال إلى نابولى

رفض الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الانضمام لصفوف نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



إيكاردي (26 عاما) دخل في صدامات عديدة مع إدارة الإنتر ولوتشيانو سباليتي، مدرب الفريق السابق، طوال الموسم الماضي، ليُصدر قرارًا بنزع شارة القيادة منه قبل وصول أنطونيو كونتي إلى مقعد المدير الفني، الذي استبعده تماما من حساباته.



وحسب ما جاء في موقعي "سكاي سبورتس" و"سبورت إيطاليا"، فإن إيكاردي وواندا نارا زوجته ووكيلة أعماله، أعلنا عدم رحيل اللاعب لنابولي حتى وإن قدم الأخير عرضا بقيمة 65 مليون يورو لضمه.



التقارير أشارت إلى أن اللاعب جعل الأمر واضحا بأنه لن يرحل عن إنتر إلا للانضمام لصفوف يوفنتوس، وإلا فإنه سينتظر على الأقل مع "النيراتزوري" حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



ووفقا للمصدر، فإن نابولي بدوره أعلن أنه لن يقبل بلاعب يرفض الانضمام لصفوفه، وحولت إدارة النادي أنظارها صوب المهاجم الإسباني فيرناندو يورنتي الذي لا يرتبط بأي ناد حاليا بعد نهاية عقده مع توتنهام الإنجليزي.