الغانى مينساه يقترب من الانضمام إلى برشلونة

يسعى نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات المدافع الغاني الشاب جودوين مينساه الظهر الأيسر لفريق ريد سالزبورج النمساوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الغاني جودوين مينساه لفت أنظار برشلونة خلال مباراة فريقه ريد سالزبورج الودية أمام ريال مدريد خلال استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



وقاد البلجيكي إيدين هازارد، ريال مدريد للفوز على ريد سالزبورج بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما وديا.



وحظي مينساه البالغ من العمر 21 عاما، بإعجاب العديد من الفرق الأوروبية منذ مباراة ناديه أمام ريال مدريد.



ويرغب برشلونة في ضم مينساه لتدعيم مركز الظهير الأيسر وتوفير بديل مناسب للمخضرم الإسباني جوردي ألبا.



وأشارت التقارير الى أن نادي جنت البلجيكي هو الآخر يرغب بقوة في الحصول على خدمات جودوين مينساه في الصيف الحالي.



يذكر أن برشلونة تعرض لخسارة مفاجئة أمام مضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان ماميس، في افتتاح مباريات الدوري الإسباني.



وكان البارسا، بطل آخر نسختين من الدوري الإسباني، فشل في أول اختبار في رحلة الدفاع عن لقبه الثالث على التوالي بهدف سجله أدوريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 89 من ضربة مقصية مزدوجة.