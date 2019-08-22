اليوم.. "رحلة إلى المريخ" جولة تخيلية بمكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل بمقرها الكائن بجسر السويس٬ في الخامسة من بعد عصر اليوم الخميس٬ ندوة علمية للأطفال تحت عنوان "رحلة إلى المريخ"، يقدمها المهندس عصام جودة٬ رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك٬ وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.



من خلال الجولة التخيلية سيتعلم الأطفال مجموعة من المعلومات الفيزيائية وحقائق عن عالم الفضاء بأسلوب عملي بسيط. من ضمنها: هل السفر في الفضاء الخارجي مثل السفر على الأرض وما الفرق؟ ما الأشياء التي تسهل حياتنا على الأرض؟ وهل سنجدها في الفضاء؟ كيف يتعامل الإنسان مع نقص الماء والطعام والجاذبية؟ وكذلك درجة الحرارة والضغط الجوي؟



كل هذه المفاهيم والحقائق ستقدم للأطفال بطريقة ممتعة وسهلة من خلال التجربة والوسائل البصرية.