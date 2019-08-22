الأرجنتين لن تسمح بهبوط فوضوى للعملة المحلية

قال وزير الخزانة الأرجنتيني الجديد هيرنان لاكونزا، الأربعاء، إن الأرجنتين لن تسمح بهبوط فوضوي للبيزو وستستخدم احتياطياتها الدولارية، لدعم العملة المحلية في مواجهة عدم اليقين السياسي الذي اجتاح البلاد منذ انتخابات الرئاسة التمهيدية التي جرت في 11 أغسطس الجاري.



وبدأ البيزو الأرجنتيني يتراجع بشدة في أعقاب حصول الرئيس الأرجنتيني على المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.



وتراجع البيزو 0.55% إلى 55 مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات، مساء الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار الأسهم والسندات المحلية بشكل طفيف، مما يشير إلى أن الاضطرابات التي ضربت الأسواق مؤخرًا بدأت تهدأ.



وهوت عملة الأرجنتين وسوق الأسهم والسندات، الأسبوع الماضي، عقب الانتخابات التمهيدية التي أشارت إلى أن مرشح المعارضة اليساري ألبرتو فرنانديز سيحقق فوزًا سهلًا على الرئيس ماوريسيو ماكري، المنتمي ليمين الوسط في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر.



وهو ما يثير مخاوف من عودة إلى سياسات التدخل في الاقتصاد.



وباع البنك المركزي الأرجنتيني 27 مليون دولار من احتياطياته، مساء الأربعاء، بمتوسط سعر 56.9863 بيزو للدولار.