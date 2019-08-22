روسنفت الروسية تتحول إلى اليورو فى عطاءات بيع المنتجات النفطية

أخطرت شركة روسنفت الروسية، أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، العملاء أن عقود عطاءات بيع المنتجات النفطية في المستقبل ستكون مقومة باليورو لا الدولار.



وأبلغت مصادر تجارية رويترز، أنه قد يبدأ تنفيذ الخطوة هذا العام، ومن المرجح أن تكون محاولة لتخفيف أي أثر سلبي لعقوبات أمريكية على روسيا.



وأنتجت روسنفت، التي تسهم بأكثر من 40% من إنتاج النفط في روسيا، 45.8 مليون طن من المنتجات النفطية محليًا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بما في ذلك الديزل والبنزين وزيت الوقود والبتروكيماويات.



وبحسب بيانات الشركة، جرى تصدير حوالي نصف تلك الكمية إلى غرب وجنوب شرق أوروبا وآسيا.



ويباع الجانب الأكبر من المنتجات النفطية الموجهة للتصدير في عطاءات؛ حيث تطرح روسنفت عطاءات سنوية وعددًا من العطاءات الفورية أو القصيرة الأجل. ومن أكبر المشترين بي.بي وجلينكور وترافيجورا وفيتول وسيتراكور.



كانت مصادر تجارية أبلغت رويترز العام الماضي أن شركات الطاقة الروسية الكبرى تطلب من مشتري النفط الغربيين الاستعداد لسداد المدفوعات باليورو بدلًا من الدولار.



وفي الأسبوع الماضي، طلبت روسنفت من المشترين استخدام اليورو كعملة أساسية للمرة الأولى في عطاء فوري لبيع النفتا، حسبما أظهرته وثيقة رسمية للشركة.