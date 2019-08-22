المركزى الأمريكى يبدى مرونة لتخفيض الفائدة فى المستقبل

بحث مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفضًا أكبر لأسعار الفائدة، لكن مسؤوليه كانوا متحدين في رغبتهم في تفادي إعطاء انطباع بأنهم في مسار نحو المزيد من التخفيضات.



وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أظهرت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، نشرت الأربعاء أن المجلس يعتزم الإبقاء على مرونة موقفه بشأن التغييرات المستقبلية لأسعار الفائدة، في ظل استمرار الغموض المحيط بتوقيت إزالة المخاطر التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي.



وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد في نهاية يوليو الماضي، اعتزام أعضاء اللجنة الاهتمام بتحليل تداعيات البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها على النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي.



وخفض البنك المركزي الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه الذي انعقد يومي 30 و31 يوليو الماضي.



وكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، هجومه على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ودعاه إلى خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس (نقطة مئوية كاملة) لمساعدة الاقتصاد العالمي على النمو.



ووفقا لرويترز، أظهر محضر الاجتماع بواعث قلق واسعة بين صناع السياسات من تباطؤ اقتصادي عالمي وتوترات التجارة وتضخم راكد.



وبحسب المحضر "أشار اثنان من المشاركين إلى تفضيلهما خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس"، مشيرًا إلى أن صانعي السياسات الذين حبذوا مثل تلك الخطوة كانوا قلقين من أن التضخم أقل كثيرًا مما ينبغي.