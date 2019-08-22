وفد أمريكى يبحث بالأردن مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية

بحث وفد أمريكي، الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جهود مكافحة الإرهاب وسبل حل القضية الفلسطينية.



وناقش الجانبان، خلال لقاء مشترك بقصر الحسينية، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والمستجدات في المنطقة.



ووفق بيان للديوان الملكي، فقد شدد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف هذه الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



كما تطرق إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وما تشهده المنطقة من أزمات ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.



وتناول الوفد الأمريكي، الذي يضم عددا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي خلال اللقاءات، الملفات سياسية وأوجه التعاون بين واشنطن وعمّان.



كما التقى الوفد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لبحث العلاقات الأردنية الأمريكية، مثمنا دعم الولايات المتحدة للأردن.