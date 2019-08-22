مناقشة رواية "رائعة العذاب" بسينما الحضارة

تعقد في الخامسة بعد عصر اليوم الخميس٬ بقاعة سينما الحضارة٬ بدار الأوبرا المصرية٬ ندوة لمناقشة رواية "رائعة العذاب" والصادرة عن المثقفون العرب للنشر والتوزيع٬ للكاتب عمر يس. هذا وتدير الندوة شيرين محمد٬ وتتناول الرواية بالعرض والتحليل الناقدة٬ نسرين محمد يوسف.



وبحسب دار النشر: تدور أحداث الرواية حول علاقة الرجل بالمرأة، من خلال بطلها "وحيد"٬ وتطرح عددا من الأسئلة: هل الحب حقًا أن يلجأ الرجل إلى المرأة إذا ضاقت به الدنيا لا ليحتمي بها، ولكن ليحمي نفسه بنفسه في ظلها وبمدد قلبها، وكأن دقات قلبها هذه حجر الزاوية في صموده، فإن لم يجدها كانت الويلات؟ وهل الحب موجود بالفعل؟ أم محض خيال وهل نثق بوجوده أم هو "شوية هوا باردين يردوا الروح في بلكونة ساعة عصاري"؟.