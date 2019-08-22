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الثقافة

كايرو ستيبس وليلة جديدة من ليالى المهرجان الصيفى بأوبرا الإسكندرية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:31 ص
ليالى المهرجان الصيفى
ليالى المهرجان الصيفى بأوبرا الإسكندرية
نضال ممدوح
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استمرارا لفعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر٬ يقدم فريق كايرو ستيبس٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الأسكندرية ــ مسرح سيد درويش٬ بقيادة مؤسسة الموسيقار باسم درويش ومشاركة كل من: المنشد على الهباوى والشيخ إيهاب يونس.

تعود فرقة الجاز العالمية بهذه الإطلالة المنتظرة إلى عشاقها المصريين، بعد فراق دام قرابة 8 أشهر منذ آخر حفلاتها نهاية العام المنصرم، بدأتها بحفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وأعقبتها بجولة موسيقية بين القاهرة والإسكندرية وصولًا إلى المنيا بأول حفل موسيقى عالمي في قلب صعيد مصر.

كما تعقب تكريمها مؤخرًا فى إيطاليا، بمشاركة وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم بالأكاديمية المصرية فى روما، فى أجدد تكريم لها بعد تتويجها العام الماضى على جائزة موسيقى الجاز الألمانية جاز ميوزيك أوورد، عن ألبومها الأخير فلاينج كاربت، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.

هذا ويتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات التى تمزج الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز. منها سلطان٬ خطوات خليجية٬ شمس٬ كافيه جروب٬ شم وغيرها. بالإضافة إلى باقة من الألحان الصوفية.

يذكر أن فريق كايرو ستيبس تأسس فى عام 2002 بالتعاون بين الموسيقار المصرى باسم درويش وعازف البيانو الألمانى ماتيس فراى وتميز الفريق بمزج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكة والجاز وقد شارك الفريق بحفلات فنية ناجحة بمصر والخارج وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
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