التنازل عن محضر التعدى على معاق داخل صالون حلاقة بالشرقية

تنازلت والدة الشاب المعاق، الذى تعرض للاعتداء من قبل مجموعة من الشباب، عن المحضر الذى تم تحريره بمركز شرطة مشتول السوق، بعد قيام مجموعة من الشباب بالتعدى عليه بالضرب المبرح وتصويره، ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.



وكانت نيابة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد سليمان، رئيس النيابة، وسكرتارية مصطفى الحضرى، قد قررت عرض الشاب المعاق الذى تعرض للاعتداء بالضرب المبرح، على الطب الشرعى لاستصدار قراره، كما قررت النيابة حجز الـ6 متهمين 24 ساعة لاستكمال التحريات.



وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على فيس بوك، قد تداولوا مقطع فيديو لقيام مجموعة من الشباب بالتعدى بالضرب المبرح، على شاب معاق ذهنيًا، بقرية كفر أبراش بدائرة مركز مشتول السوق بالشرقية، داخل صالون حلاقة بالقرية.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 من المتهمين فى الواقعة، وتم تشميع صالون الحلاقة الذى تمت به الواقعة، لبيان وجود مخالفات.