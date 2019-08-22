باريس سان جيرمان يستعد لصفقة جديدة بعد رحيل بوفون

يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تأمين عرينه بصفقة جديدة بعد رحيل الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن باريس سان جيرمان على استعداد لتقديم 55 مليون يورو، للظفر بخدمات جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي.



وارتبط اسم دوناروما (20 عامًا) بالانتقال لباريس سان جيرمان الموسم الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من تلبية مطالب ميلان، والبالغة 50 مليون يورو وقتها.



لكن الوضع اختلف هذا الموسم، وبات باريس سان جيرمان مستعدًا لدفع 55 مليون يورو، من أجل إنهاء صفقة دوناروما، قبل غلق باب القيد في أوروبا يوم 2 سبتمبر المقبل.



ومع ذلك، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان دوناروما نفسه مستعدًا لمغادرة ميلان هذا الصيف أم لا.